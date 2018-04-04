В Москве в среду, 4 апреля, загорелся ТЦ «Персей для детей» на улице Семеновской.

По информации российских СМИ, дым валит с верхних этажей 4-этажного здания. На место уже прибыли спасатели, пишет Обозреватель.

Предварительно сообщается о возможных пострадавших.

Из центра эвакуировали около 300 человек.

«Добраться до очага пока не можем! Вход на четвертый этаж только с галерей, пути пока ищут звенья», — передает слова пожарных 360tv.

По уточненным данным издания, минимум один человек пострадал при пожаре в ТЦ. Не исключено, что на четвертом этаже еще есть люди.

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