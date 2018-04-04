|В многоэтажке на Волыни прогремел взрыв
|04.04.2018 12:52
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В девятиэтажном доме в городе Ковель Волынской области произошел взрыв, в результате чего госпитализировали мужчину. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Волынской области, передает
"Вчера после обеда в городе Ковель, на улице 40-летия Победы, на пятом этаже девятиэтажного дома прогремел взрыв. По предварительной информации, взорвался предмет, похожий на гранату", - говорится в сообщении.
В результате взрыва 43-летний мужчина получил травмы.
"Его госпитализировали в отделение хирургии районной больницы. Никто из жильцов дома не пострадал", - уточнили в полиции.
Сведения об этом инциденте внесли в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, в одном из игорных заведений в Житомирской области произошел взрыв.