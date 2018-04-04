В Минэкономразвития надеются привлечь значительную часть инвестиций в эти сферы с помощью программ государственно-частного партнерства

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук, информирует пресс-служба министерства.

В Минэкономразвития надеются привлечь значительную часть инвестиций в эти сферы с помощью программ государственно-частного партнерства.

В частности, Титарчув считает, что толчком для реализации программ государственно-частного партнерства должен стать новый закон "О концессиях", который Рада приняла в первом чтении 3 апреля.

"За 2017 в странах ЕС заключено 40 соглашений концессии на сумму около 14 млрд евро", - сообщил Титарчук.

По его словам, принятие правительственного законопроекта "О концессии» значительно упростит государственно-частное партнерство, предоставит дополнительные гарантии инвесторам и упростит процедуру заключения договоров концессии.

Напомним, что в Украине начинается сезон дорожных работ , который предусматривает проверки качества уже построенных и отремонтированных дорог, внедрение новых норм контроля качества дорог, строящихся, а также внедрение контроля нагрузки транспорта.

Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2020 годы.