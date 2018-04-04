|Для полной модернизации транспортной инфраструктуры Украины необходимо 35 млрд долларов
|04.04.2018 12:52
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В Минэкономразвития надеются привлечь значительную часть инвестиций в эти сферы с помощью программ государственно-частного партнерстваДля полной модернизации существующей транспортной инфраструктуры Украины необходимо 35000000000 долларов, а для модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры - 25 млрд. долларов.
Фото: gettyimages.com
Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук, информирует пресс-служба министерства.
В Минэкономразвития надеются привлечь значительную часть инвестиций в эти сферы с помощью программ государственно-частного партнерства.
В частности, Титарчув считает, что толчком для реализации программ государственно-частного партнерства должен стать новый закон "О концессиях", который Рада приняла в первом чтении 3 апреля.
"За 2017 в странах ЕС заключено 40 соглашений концессии на сумму около 14 млрд евро", - сообщил Титарчук.
По его словам, принятие правительственного законопроекта "О концессии» значительно упростит государственно-частное партнерство, предоставит дополнительные гарантии инвесторам и упростит процедуру заключения договоров концессии.
Напомним, что в Украине начинается сезон дорожных работ , который предусматривает проверки качества уже построенных и отремонтированных дорог, внедрение новых норм контроля качества дорог, строящихся, а также внедрение контроля нагрузки транспорта.
Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2020 годы.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что такого масштабного ремонта дорог , который запланирован на 2018 год, еще не было во времена независимости.