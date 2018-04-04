Конфликта между НАБУ и САП нет - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отрицает наличие конфликта между его структурой и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

"Если кто-то хочет сказать, что есть конфликт, я вам ответственно сообщаю: никакого конфликта между Антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой нет", - заявил А.Сытник с трибуны Верховной Рады после выступления руководителя САП Назара Холодницкого в среду.

"Есть определенные уголовные производства, есть определенные материалы, которые на сегодняшний день переданы компетентным органам. Если это касается Уголовного кодекса - передано в Генеральную прокуратуру, если касается дисциплинарного производства - в Комиссию прокуратуры по дисциплинам нарушениям", - добавил директор НАБУ.

В то же время он призвал не спекулировать на этом вопросе.

По словам А.Сытника, в настоящее время детективы НАБУ и специализированные антикоррупционный прокуроры работают в штатном режиме.