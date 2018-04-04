Американская супермодель Белла Хадид недавно призналась в интервью, что, будучи подростком, комплексовала из-за своей внешности. Об этом сообщает Viva .

Она подчеркнула, что в настоящее время не испытывает неуверенности в себе, и благодаря естественному взрослению недостатки во внешности стали достоинствами. Но не все поклонники поверили ей, а один из подписчиков в социальной сети Instagram даже обвинил модель и ее подругу Кендалл Дженнер в том, что они злоупотребляют пластической хирургией.

"Сначала изменили носы, потом - губы, не забыли и про щеки. Деньги могут помочь вам получить новое лицо, но не улучшить личность, а ведь именно в последнем эти две девушки нуждаются", - написал он.

Хадид не стала игнорировать комментарий и ответила на него.

"Хочу, чтобы вы знали каждую из личностей на фото. Хочу, чтобы вы разобрались и в собственной душе. Зависть - это крик о помощи. Слышу его и хочу помочь", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, известная 21-летняя модель Белла Хадид вместе с моделью из Австралии Джорданом Барреттом приняла участие в весенней кампании американского бренда очков Chrome Hearts

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