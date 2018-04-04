Знаменитая украинская певица Джамала, которая неделю назад стала мамой, опубликовала милую фотографию своего новорожденного сыночка.

Джамала получает огромное удовольствие от материнства. Первую неделю после рождения малыша звезда решила отметить опубликованной в Instagram фотографией своего сыночка, пишет со ссылкой на .

До этого молодая мамочка удерживалась от снимков новорожденного, однако все же сделала фото, когда ее маленький Эмир-Рахман спал на передвижном кресле под белым одеялом. Много шариков и мишка украшали временную кроватку ребенка в квартире певицы.

"Доброе утро! Лучшее место на Земле. Наша первая неделя вместе", – мило прокомментировала звезда.

Певица умышленно выбрала такой ракурс, чтобы ребенка не было видно. Некоторые фоловери Джамалы не поняли этого и переспросили, действительно ли там лежит ее сын. Певица с юмором ответила, что выбрала именно тот ракурс, который хотела, потому что сейчас не готова показывать лицо младенца.

Как известно, 27 марта в 19:20 Джамала родила первенца. Новоиспеченные родители уже позаботились о имени сына – ребенка назовут Эмиром-Рахманом Сейт-Бекиром ог'ли Сулеймановым.

Как сообщалось ранее, Джамала рассекретила вес и рост сына. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Певица опубликовала снимок детского "паспорта" с датой рождения, весом и ростом своего малыша. Мальчик появился на свет 27 марта, в 19.20. Его вес при рождении - 3 260 грамм, рост - 53 сантиметра.

Под фотографией артистка оставила волнующий комментарий. Джамала сравнила роды со студией звукозаписи.

"Друзья, вы знаете, для записи песни нужна хорошая звукозаписывающая студия. Без этого условия абсолютно невозможно качественно записать профессиональную песню. Так вот простите за сравнение, но "Аист" стал для меня лучшей "звукозаписывающей студией", в которой я записала и выпустила свою лучшую песню – Эмир-Рахмана Сеит-Бекир оглы", - откровенно рассказала новоиспеченная мама.

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