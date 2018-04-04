Спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца заявила, что ведомство решительно осуждает системное преследование крымскотатарских активистов российскими властями, в частности гражданского журналиста Наримана Мемедеминова. Беца сделала заявление 3 апреля Фото: mfa.gov.ua "Решительно осуждаем системное преследование крымскотатарских активистов. В очередной раз требуем освобождения журналиста Мемедеминова", – написала она. Рішуче засуджуємо системне переслідування кримських активістів.Вкотре вимагаємо звільнення журналіста Мемедемінова https://t.co/LOn6sjxtZY — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 3 апреля 2018 г. 23 марта стало известно, что в доме Мемедеминова прошли обыски. После его сразу же задержали. Ночевал он в изоляторе временного содержания. Задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет).23 марта суд арестовал Мемедеминова до 16 мая. В тот же день правозащитники и журналисты опубликовали обращение к России и оккупационной власти Крыма с требованием прекратить преследование активиста и освободить его из-под стражи. 3 апреля "Верховный суд" оставил в силе решение "суда" первой инстанции об аресте Мамединова до 16 мая.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки мемедеминова апреля преследование журналиста марта Теги: крымский конфликт