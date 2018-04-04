По маршруту, показанному на видео, можно увидеть лишь несколько редко встречающихся автомобилей. Улицы выглядят довольно пустынно. Асфальт побит воронками, а здания разрушены.

В сети появилось свежее видео оккупированного Донецка, на котором видно то плачевное состояние, в котором сейчас пребывает когда-то процветающий город, информирует svodka.net.

Соответствующее видео, снятое бывшим секретарем «совета безопасности ДНР» Александром Ходаковским, опубликовано в YouTube в понедельник, 2 апреля.

По маршруту, показанному на видео, можно увидеть лишь несколько редко встречающихся автомобилей. Улицы выглядят довольно пустынно. Асфальт побит воронками, а здания разрушены.

Все увиденное вызывает удручающее впечатление: ранее быстро развивающийся город превратился в полигон с разбитой инфраструктурой. Вряд ли в этих кадрах можно узнать украинский Донецк.

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