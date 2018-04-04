|Контактная группа по Донбассу начала встречу в Минске
|04.04.2018 13:00
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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.
Напомним, перед этим в Минске на заседание собрались рабочие подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Сегодня в Минске ожидается поднятие вопроса освобождения заложников.
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