Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.

Напомним, перед этим в Минске на заседание собрались рабочие подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сегодня в Минске ожидается поднятие вопроса освобождения заложников.

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