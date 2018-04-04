Закон #ЧужихДітейНеБуває працює: 725 млн грн аліментів виплачено дітям-жертвам економічного насильства в 2018 році. Вже 20 тисяч боржників повністю погасили борги з аліментів. Деякі навіть платять наперед, щоб не мати проблем у майбутньому.#МінЮст #СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО
|С начала года 20 тыс. должников погасили долги по выплате алиментов
|04.04.2018 13:00
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Некоторые стали платить заранееС начала действия закона о неплательщиков алиментов долги перед детьми погасили 20 тыс. должников.
Фото: с открытых источников
Некоторые стали платить заранее, чтобы в будущем избежать проблем.
В целом, с начала действия закона детям выплатили 725 млн гривен алиментов, - сообщил министр юстиции Павел Петренко.
Напомним, а рештоване имущество должников алиментов начали продаватьна онлайн-аукционе OpenMarket.
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Как известно 7 декабря Верховная Рада запретила управлять автомобилем , выезжать за границу и охотиться тем родителям, которые более полугода не платят алименты.
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