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С начала года 20 тыс. должников погасили долги по выплате алиментов
04.04.2018 13:00
С начала года 20 тыс. должников погасили долги по выплате алиментов
Некоторые стали платить заранее
С начала действия закона о неплательщиков алиментов долги перед детьми погасили 20 тыс. должников.
С начала года 20 тыс. должников погасили долги по выплате алиментов Фото: с открытых источников

Некоторые стали платить заранее, чтобы в будущем избежать проблем.

В целом, с начала действия закона детям выплатили 725 млн гривен алиментов, - сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Павло Петренко@Petrenko_Pavlo
 

Закон #ЧужихДітейНеБуває працює: 725 млн грн аліментів виплачено дітям-жертвам економічного насильства в 2018 році. Вже 20 тисяч боржників повністю погасили борги з аліментів. Деякі навіть платять наперед, щоб не мати проблем у майбутньому.#МінЮст #СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО

10:32 - 4 квіт. 2018
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Напомним, а рештоване имущество должников алиментов начали продаватьна онлайн-аукционе OpenMarket.

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Как известно 7 декабря  Верховная Рада запретила управлять автомобилем , выезжать за границу и охотиться тем родителям, которые более полугода не платят алименты.

 

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