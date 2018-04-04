С начала года 20 тыс. должников погасили долги по выплате алиментов Некоторые стали платить заранее С начала действия закона о неплательщиков алиментов долги перед детьми погасили 20 тыс. должников. Фото: с открытых источников Некоторые стали платить заранее, чтобы в будущем избежать проблем. В целом, с начала действия закона детям выплатили 725 млн гривен алиментов, - сообщил министр юстиции Павел Петренко. Павло Петренко@Petrenko_Pavlo Закон #ЧужихДітейНеБуває працює: 725 млн грн аліментів виплачено дітям-жертвам економічного насильства в 2018 році. Вже 20 тисяч боржників повністю погасили борги з аліментів. Деякі навіть платять наперед, щоб не мати проблем у майбутньому.#МінЮст #СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО 9

9 Переглянути інші твіти Павло Петренко Відомості про Рекламу у Твіттері та конфіденційність Напомним, а рештоване имущество должников алиментов начали продавать на онлайн-аукционе OpenMarket. ЧИТАЙТЕ: Цена детства. Как изменится ответственность за неуплату алиментов, - Инфографика Как известно 7 декабря Верховная Рада запретила управлять автомобилем , выезжать за границу и охотиться тем родителям, которые более полугода не платят алименты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки алиментов погасили должников начала проблем Теги: новости