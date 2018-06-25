Девять стран ЕС в понедельник формализуют план создания европейских сил реагирования. Об этом сообщила французский министр Флоранс Парли, передает со ссылкой на EURACTIV.

Силы, известная как Европейская инициатива реагирования (European Intervention Initiative), предназначены для быстрого развертывания, чтобы справиться с кризисными ситуациями.

Соглашение о намерениях должно быть подписано в Люксембурге в понедельник Францией, Германией, Бельгией, Великобританией, Данией, Нидерландами, Эстонией, Испанией и Португалией, заявил министр обороны Франции Флоранс Парли.

При этом указано, что Британия поддержала эту меру как способ поддерживать серьезные связи с блоком в сфере обороны после Breхit.

Ранее в МИД Германии призвали ЕС усилить военное партнерство ради мира.

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