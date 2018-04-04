Министр МВД Арсен Аваков заявил, что у него нет войны с президентом Петром Порошенко, но напомнил, что не является подчиненным главы государства.

Об этом в интервью LIGA.net заявил сам министр.

"Нет у меня войны и с Порошенко, несмотря на все перипетии, которые так любят обсуждать в прессе. Я твердо стою на своей позиции по разным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти", - сказал он.

Аваков добавил, что мог бы "слить" должность под президентскую вертикаль.

"Но я не думаю, что это пошло бы на пользу обществу. И я не такой человек.

И это многим не нравится. Возможно, президенту это тоже не нравится. Но у меня нет с ним войны.

У меня с ним частые дискуссии и рабочие отношения. Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчиненным президента", - заявил Аваков.

Он считает, что президенту неплохо было бы отказаться от части своих полномочий.

"Будет правильно отказаться от части полномочий в пользу полноценной парламентской республики. Если Порошенко пойдет на это - это будет правильно и красиво", - отметил Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков перечислил условия, при которых он уйдет в отставку.

"Как только я пойму, что моя работа бесполезна или уровень сопротивляемости выше, чем я могу преодолеть, или я не имею возможности влиять на события – я немедленно уйду с этой своей работы", - пояснил он в ответ на вопрос, собирается ли он уходить с должности.

В то же время, сейчас он "балансирует на грани".

"Начинаются предвыборные страсти. Но я считаю, что наше государство нельзя строить на эмоциях, воле одного человека или одной группы лиц. Нужен баланс. Любая власть – вопрос баланса. Я стараюсь быть элементом этого баланса. Пока это удается", - сказал Аваков.

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