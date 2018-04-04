От Украины все еще ждут подтверждения относительно участия в заседании совета министров иностранных дел стран СНГ в Минске 6 апреля. Об этом говорится в обнародованном ответе начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает .

"Уровень разный, но в любом случае высокий: семь стран (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и, естественно, Беларусь) будут представлены министрами", - сказал он.

Мирончик добавил, що заместители глав МИД будут представлять Азербайджан и Туркменистан, а Молдова будет представлена послом в Беларуси.

"Ожидаем подтверждения от Украины", - добавил он.

В прошлом году Кабмин приостановил для Украины действие некоторых решений СНГ.

Напомним, представитель России при СНГ считает, что Украина потеряет много прав при выходе из состава организации.

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