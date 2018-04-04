Потеря связи с другими территориями создает информационное гетто для жителей «ДНР» и «ЛНР» и усиливает пропагандистское воздействие в самопровозглашенных республиках

Эксперты называют ситуацию вокруг телефонной связи на Донбассе политической. В «ДНР» и «ЛНР» у «Vodafone Украина» было в общей сложности около двух миллионов абонентов, информирует svodka.net.

«Это не технический, это политический вопрос. Почти половина жителей «ДНР» и «ЛНР» имеют родственников в других областях Украины и на контролируемой части Донецкой и Луганской областей. Специфика Донбасса такова, что люди больше доверяют информации, которую получают именно благодаря личным контактам, а не из медиа или от политиков», — отмечает представитель общественной организации «Донецкий институт информации» Виталий Сизов.

Аналитик фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» Мария Золкина добавляет: по исследованиям 2017 года, общение между жителями неподконтрольных территорий и других регионов Украины за годы конфликта на Востоке Украины не уменьшилось, а для многих даже стало более интенсивным.

Эксперты говорят о том, что потеря связи с другими территориями создает информационное гетто для жителей «ДНР» и «ЛНР» и усиливает пропагандистское воздействие в самопровозглашенных республиках. Кроме того, это еще и вероятность контроля над беседами и перемещением людей, добавляют они.

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Бизнес «Феникса»

Политический вопрос имеет вполне конкретное измерение в прибылях «Феникса», который стал мобильным монополистом.

Судя по сообщениям в соцсетях и на сайтах Донбасса, спрос на стартовые пакеты «Феникса» растет, купить сим-карту можно только простояв в очереди. «Минсвязи» признает, что локальный оператор не может справиться с потоком абонентов, из-за чего «Феникс» планирует использовать оборудование «Lifecell» — оператора, который также прекратил работу в «ДНР» и «ЛНР», как и «Киевстар».

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Карточки для «Феникса» изготавливают на предприятии в Московской области, сообщило «министерство связи» «ДНР». «Министр» личным решением установил украинский код-приставку для оператора — +38071.

По данным Донецкого института информации, еще на момент прекращения работы «Vodafone Украина» в январе «Феникс» заявлял, что в его активе 625 тысяч абонентов. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что руководство «ДНР» планировало отказаться от всеукраинской мобильной связи.

«По данным так называемого «министерства связи» «ДНР», «Феникс» продал уже около полумиллиона новых карточек «Феникса». Самая дешевая из них стоит 120 рублей (около 2 долларов. — Ред.), то есть, речь идет об одном миллионе долларов прибыли. Если монополия будет сохраняться, прибыли будут расти», — говорит Виталий Сизов.

Директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone Украина» Олег Проживальский считает, что руководство «ДНР» планировало захватить оборудование компании, и именно следовательно не удавалось договориться о возобновлении связи. Однако, говорит он, «перепрошить» оборудование «Vodafone Украина» под себя «Феникс» не сможет.

«Они за эти несколько месяцев, скорее только, хотели локализовать оборудование, чтобы оно работало как местное. Если бы там были специалисты, это можно было бы сделать. Однако им это не удалось. Возможно, в этом кроется причина, почему они изменили свою позицию», — говорит Олег Проживальский.

Он выражает надежду, что 4 апреля в Минске удастся достичь договоренности о допуске специалистов «Vodafone Украина» на территорию «республики», которые оценили бы состояние оборудования и возможности его восстановления.

Безопасность и обвинения

Пока, говорит представитель «Vodafone Украина», «власти «ДНР» не предоставляют гарантий безопасности сотрудникам. Компания также обращалась к ОБСЕ с просьбой сопровождать специалистов.

В то же время, «министр связи» «ДНР» Виктор Яценко на днях заверил, что «минсвязи» не заходило на объекты «Vodafone» и не отбирало оборудование. Он также говорит, что «ДНР» на переговорах в Минске по-прежнему соглашалось на то, чтобы сотрудники компании восстановили мобильную связь, но «украинская сторона затягивает процесс восстановления».

«Мы всячески способствуем и идем навстречу, и конечно же, ждем специалистов для аудита и восстановления оборудования», — заверил Виктор Яценко.

Как объяснил Олег Проживальский, конфликт заключается в том, что «ДНР» требует заключения договоров об уплате налогов, средств за электроэнергию в их «местный» бюджет, а это неприемлемо, поскольку компания работает по украинскому законодательству и международному праву и не намерена финансировать сепаратистов.

«Мы можем работать, как работали раньше, — дистанционно. Еще год назад мы платили за электроэнергию, которую использовали на неподконтрольной территории, у нас был договор с ДТЭК, который был зарегистрирован на украинской территории, и мы платили эти деньги здесь. Когда они отобрали эту компанию, действие договоров, которые мы заключали на украинской стороне, было приостановлено», — пояснил он.

«На последней встрече мы выдвинули Донецку условие: будете и дальше с нами играть, мы демонтируем оборудование, работавшее на донецком направлении», — говорит Олег Проживальский.

В то же время, рассказал он, с луганской стороной, которая оказывала содействие работникам «Vodafone Украина» в вопросе безопасности во время проверки оборудования, есть договоренность, что около восьми тонн запчастей туда будет завезено для ремонта. Но этот груз нужно везти через территорию «ДНР», где безопасность работникам не гарантируют.

Проживальский говорит, что есть шансы к лету полностью восстановить мобильную связь в Луганской области.

Представитель мобильного оператора уверен, что их намерения — это не помощь сепаратистам, а гуманитарная помощь жителям Донбасса, которые оказались в затруднительном положении.

Но речь идет и о доходах самой «Vodafone Украина», потерявшей около миллиона абонентов только в «ДНР». Однако Олег Проживальский уверяет, что потеря оборудования в сепаратистских «республиках» в случае, если договориться не удастся, не является критической.

По его словам, оборудование там старое и его остаточная стоимость невысока, оно должно было быть модернизировано, как это происходит на подконтрольной Киеву части Донбасса.

Олег Проживальский говорит, что потери мобильных операторов в результате аннексии Крыма были значительно выше: только «Vodafone Украина» лишилась около 20 млн долларов.

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