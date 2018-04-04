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В Британии спецслужбы заинтересовались россиянином, который летел в одном самолете с Юлией Скрипаль - СМИ
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04.04.2018 13:07
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Россиянин, прибывший в Лондон вместе с дочерью бывшего российского
шпиона Сергея Скрипаля Юлией, вызвал интерес спецслужб, покинув
Британию спустя только несколько часов после приезда, пишет Daily
Mail. Спецслужбы взяли подозрительного россиянина в "оперативную
разработку", сказал источник газеты Фото: ЕРА По словам собеседника
издания, россиянин вызвал интерес спецслужб, покинув Британию
спустя только несколько часов после приезда.Инсайдер рассказал
газете, что мужчина находится в "оперативной разработке". Пока
неясно, подозревают его в доставке вещества "Новичок" или в
причастности к нападению каким-то другим образом.4 марта 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в
британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер
Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы,
сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю
Макрону, что агент производился в России.После этого около 30
стран мира решили депортировать российских дипломатов.
Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными.
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