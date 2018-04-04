Россиянин, прибывший в Лондон вместе с дочерью бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлией, вызвал интерес спецслужб, покинув Британию спустя только несколько часов после приезда, пишет Daily Mail. Спецслужбы взяли подозрительного россиянина в "оперативную разработку", сказал источник газеты Фото: ЕРА По словам собеседника издания, россиянин вызвал интерес спецслужб, покинув Британию спустя только несколько часов после приезда.Инсайдер рассказал газете, что мужчина находится в "оперативной разработке". Пока неясно, подозревают его в доставке вещества "Новичок" или в причастности к нападению каким-то другим образом.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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