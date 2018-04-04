Житель Канады по имени Тони Басси, вес которого составлял 257 килограмм, принял решение о похудении после того, как не смог поместиться в кресло самолета. Об этом сообщает BoredPanda .

В 2016 году власти эвакуировали население района Форта Мак-Муррея в связи с лесным пожаром. Тогда мужчина не поместился в кресло самолета, следовательно его посадили на двойное сидение. Инцидент так сильно задел Басси, что он решил похудеть.

"Я продолжал думать: "Чья-то жена, муж, член семьи ждет свою мать, отца или близких дольше только потому, что я слишком толстый, чтобы со мной кто-то сидел рядом", - сказал он.

В результате мужчина отказался от фаст-фуда, начал ходить на короткие прогулки и делать упражнения, постепенно увеличивая нагрузки. Благодаря этому он смог похудеть на 147 килограмм без хирургического вмешательства.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, известная певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева, у которой диагностировали диабет, рассказала о том, как ей удалось сбросить вес.

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