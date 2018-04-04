Если мы имеем экономическую систему, в которой продавать прибыльнее, чем производить, это будет система, обреченная на смерть

Строго говоря, это уже было. И об этом уже говорили. И довольно давно.

В 1982 году на экраны вышел фильм Абрашитова «Остановился поезд». Главные роли сыграли Олег Борисов и Анатолий Солоницын. Произошла железнодорожная катастрофа: платформы одного состава на скорости врезались в идущий им навстречу пассажирский поезд.

Кадр из фильма «Остановился поезд». Фото с сайта kino-teatr.ru

Авторы смягчили последствия: машинист спасает и пассажиров, и напарника – спасает ценой своей жизни.

И начинается следствие. И оказывается, что в катастрофу внесли свой вклад все: и стрелочник, поставивший один тормозной башмак вместо двух, и признающийся, что он так ставил всегда, и начальник депо, выпустивший состав без проверки систем, и диспетчер, давший неверную команду предыдущему поезду, и его начальник, и бригадир депо, и, как оказалось, тот же погибший, спасая пассажиров, машинист, принявший состав с неисправным скоростемером…

Круговая порука безалаберности и безответственности. Каждый сделал что-то, что, сложившись, привело к катастрофе – и каждый считает, что он поступил пусть и неправильно, но так, как принято и как всегда.

И следователь, пытающийся разобраться в том, что произошло на деле, сталкивается с общим отчуждением и обструкцией города и «общественности», от имени которых ему в глаза бросает превративший всю эту историю в подвиг журналист: «Вам виноватые нужны?! Пусть лучше это будет подвиг». И над всем нависает рефрен «либеральной расслабленности»: «Хватит жертв! Не нужно репрессий».

Потом этот фильм назовут предвестником решений Политбюро об укреплении дисциплины… Потом – приговором эпохе…Потом объявят по счастью неудавшимся призывом к репрессиям…

Проблему всеобщей безалаберности и безответственности объявили не виной людей, каждый из которых привел к катастрофе, а дефектом системы. И провозгласили, что систему нужно менять. И ломать. Чтобы создать частную собственность и рынок, которые точно должны были сделать людей ответственными и дисциплинированными.

И начали ломать. По двум направлениям: чтобы по максимуму сломать то, что было призвано противостоять безалаберности и расслабленности и чтобы по максимуму разделить, что можно, между инициаторами и активистами погрома.

Прошло 35 лет. Систему сломали и перестроили. Социально экономический строй поменяли на капитализм – причем не производящий, а торговый, рынок ввели, частную собственность легализовали, Советы распустили, КПСС запретили. Политическую систему переделали.

Но оказалось, что если что и победили, то только не безалаберность и безответственность: именно они, вкупе с разгильдяйством и расслабленностью, выжили и только приумножились. Катастроф стало больше, а жертв – еще больше.

Тогда возникает вопрос: вероятно, нужно было не систему ломать, а элементарно наводить порядок и приучать каждого жить по принципу: «Я отвечаю за все» и «Дело, которому ты служишь»…

Позже, уже в двухтысячных, на Севере самолет будет терпеть крушение и спасется только потому, что на забытой посадочной полосе забытого и чуть не стертого с полетных карт маленького аэродрома старый сторож, забытый и брошенный всеми, как оказалось, пятнадцать лет все чистил и чистил от снега и наносов полосу посадки. Зная одно – раз есть полоса аэродрома, значит, она должна быть готова принять самолет. Всегда. В любую минуту. Каждый месяц и каждый год – несмотря ни на инфляцию, ни на рынок, ни на камни с неба, дожди и молнии.

Никакая система – ни феодальная, ни капиталистическая, ни социалистическая – не выживет без организованности, порядка, наличия элементарной ответственности и элементарных табу. Если новый телевизор не работает – это не значит, что его нужно бить молотком. Это значит, что нужно разобраться с пультом управления.

Если люди перестают отвечать за свой участок работы – это не значит, что нужно устраивать погром, это значит, что с них элементарно не требуют ответственного отношения к делу.

Крики о том, что виноваты не стрелочники, а система, и затем выводы, что нужно ломать систему как прогнившую и устаревшую, большей частью оказываются просто способом уйти от ответственности для тех, кто действительно в катастрофе виноват.

Ответственность, конечно, создается не только наказаниями, Ответственность создается и чувством общего дела, и общей сопричастности каждого к судьбе других. Наличием общего дела, которому ты служишь. И вероятно ли общее дело в условиях рынка - отдельная тема.

Хотя, как сформулировали еще древние индусы: «Данда и одна лишь данда хранит этот мир и мир иной». Дхарма – порядок, и данда – кара, - две ведущие категории в древнеиндийской философии и мировидения.

Цивилизация тем и отличается от дикости, что обладает системой табу, за нарушение которых наказывают. Больно и жестоко.

Но возникает и другой вопрос. Если оказалось, что призыв к слому той системы 80-х годов осуществил что угодно, но только не то, что было обещано, и оказалось сломано все, кроме безалаберности и безответственности – может быть те, кто его выдвинул и реализовал именно для того его выдвигали и реализовывали, чтобы общество занялось чем угодно, кроме элементарного наведения порядка…

И, может быть, именно их интерес и состоял в том, чтобы, с одной стороны, порядок не наводили, а с другой – чтобы, увеличив беспорядок, извлечь из него как можно больше материальной и статусной выгоды. И вдоволь пограбить.

Как было сказано в другом культовом фильме той поры: «Чего доброго, порядок наведут – перекроют кислород».

И вместо того, чтобы наводить в системе порядок, ее призвали ломать.

И это же повторяется сегодня: вместо того, чтобы искать реально виновных и приучать к ответственности страну, шумно обсуждают, как что-нибудь реформировать. И еще раз поломать.

Смысл слова «реформа» давно потерян общественным сознанием и риторикой СМИ: ре-форма – это изменение формы при сохранении содержания.

Осуществление адаптации некого содержания к неким новым условиям. Нормальное и естественное действие. Но обществу сначала говорится, что назрела ре-форма. А потом, получив его согласие на действие – в назначенной на заклание сфере осуществляют демонтаж.

И так в последние десятилетия было всегда: от «экономической реформы Гайдара» до «реформы высшей школы» и «реформы Академии наук».

Если кто-то сегодня предлагает по итогам пожара в Кемерово «реформировать МЧС», можно быть уверенным, что через несколько лет МЧС в стране вообще не будет.

Но есть и третий, выглядящий менее трагично, но, вероятно, основной вопрос.

Торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» был создан в помещениях кондитерской фабрики. Оставляем в стороне тему добросовестности и качества переделки производственного помещения в развлекательное и в место массового скопления людей: ширина коридоров, тип дверей, характеристика материалов и т.д.

Оставляем в стороне даже тему вообще технической возможности такого переоборудования: помещение фабрики скорее только было рассчитано на нахождение (и обеспечение жизнедеятельности, включая эвакуацию) в нем одной-трех тысяч работников. В торгово-развлекательном комплексе скапливаются десятки тысяч.

Но есть и иная тема: фабрика переделывается под торгово-развлекательный центр. То есть она не нужна. А нужно нечто для торговли и развлечения. Это вероятно на этапе развития, когда достигнуто явное перепроизводство – и центр общественного внимания занимает проблема отдыха и торговли произведенным.

Россия достигла такой стадии? В ней перепроизводство? В ней перепроизводство тех же конфет? Если так – откуда на прилавках тонны импортных конфет и кондитерских изделий: значит, их либо не хватает, либо отечественные хуже и дороже. Отдельная тема – но сомнительно.

Однако точно другое: торговать не тобой произведенным и устраивать зрелище для предпринимателя выгоднее, чем производить.

В производство и станки нужно вложить больше, чем в косметический ремонт старого помещения, особенно если использовать некачественные материалы. И разрушаются и переоборудуются не только конфетные фабрики - к тому же «Рошен» Порошенко стабильно выпускал продукцию до самого недавнего времени, и его никто не трогал - также разрушаются и переоборудуются, в частности, под торговые центры промышленные гиганты: от заводов радиотехники до московского «ЗИЛа».

И может быть проблема эта – как раз основная. Даже не потому, что там, где экономика ориентирована на прибыль, прибыль всегда будет важнее безопасности.

А потому, что если мы имеем экономическую систему, в которой продавать прибыльнее, чем производить – там не будет даже капитализма.

Там будет система, обреченная на смерть , потому что нельзя жить, не производя, а только развлекаясь и торгуя.

И смерть 64 человек в Кемерово – только зарница и предупреждение о том, к чему идет общество, живущее торговлей без производства и зрелищами без ответственности.

Безопасности не может быть без ответственности. Ответственности не бывает без постоянно прививаемой привычки отвечать за свое «дело, которому ты служишь». Отвечать в неизбежном наказании – и отвечать в поле смыслов и целей, которых в России сегодня нет.

Но отвечать-то все равно нужно. Каждому, кто в той ситуации что-то не сделал, куда-то не дошел, ту или иную кнопку не нажал.

Данда и только данда хранит этот мир и мир иной.