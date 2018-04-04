|Шпионы в мобильном: ВСУ предупредили о новом оружии России
|04.04.2018 13:13
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Немало украинских военных, в частности участвующих в боевых действиях, используют российские мобильные приложения, которые собирают их персональную информацию и отслеживают передвижение.
"Они могут знать о тебе все, где ты находишься, которым было твое последнее фото и даже номер телефона твоей первой учительницы. Нет, за тобой не следят тайные агенты, ты рассказал все врагу сам, установив шпионское мобильное приложение", - говорится в сюжете Военного телевидения Украины, опубликованном на , передает
Шпионские программы, такие как, например, "ДМБ Таймер", получают доступ к почти всем данным на мобильном устройстве. Они отслеживают активность пользователя, место нахождения, камеру, микрофон, внутреннюю память. Также программа может блокировать спящий режим телефона."На первый взгляд, это бесплатная программа, которая считает количество дней до окончания службы. На самом деле, это - находка для врага. Мобильные приложения стали полноценным оружием во время гибридной агрессии России", - отмечается в материале.