Немало украинских военных, в частности участвующих в боевых действиях, используют российские мобильные приложения, которые собирают их персональную информацию и отслеживают передвижение.

"Они могут знать о тебе все, где ты находишься, которым было твое последнее фото и даже номер телефона твоей первой учительницы. Нет, за тобой не следят тайные агенты, ты рассказал все врагу сам, установив шпионское мобильное приложение", - говорится в сюжете Военного телевидения Украины, опубликованном на , передает

Шпионские программы, такие как, например, "ДМБ Таймер", получают доступ к почти всем данным на мобильном устройстве. Они отслеживают активность пользователя, место нахождения, камеру, микрофон, внутреннюю память. Также программа может блокировать спящий режим телефона.















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