Состояние здоровья раненого в результате обстрелов боевиков в зоне АТО украинского бойца остается тяжелым. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент

"На линии соприкосновения продолжается фиксация нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск ... В результате вражеских обстрелов ранен один украинский защитник. Он доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья - тяжелое", - сказал Гуцуляк.

По его словам, в целом за прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела опорных пунктов ВС Украины со стороны боевиков оккупационных администраций РФ. 20 из них определены как прицельные.



"С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, выполняющего задачи по сдерживанию и отражению российской вооруженной агрессии, наши военнослужащие 4 раза были вынуждены применять в ответ штатное пехотное вооружение, не подпадающее под запрет Минских соглашений", - отметил Гуцуляк.



Он отметил, что на Луганском направлении враг совершил 2 прицельных обстрелы оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины. Около 2.00 соперник вел огонь из станковых автоматических гранатометов (АГС) по нашим защитникам Новоалександровки. С 09:30 в течение получаса, оккупанты выпустили более 10 мин из минометов калибра 82 мм по защитникам Луганского.



Остаток суток на Луганском направлении наблюдалось относительное затишье. В то же время на Донецком направлении зафиксировано 22 вражеских обстрела, из которых 18 определены как прицельные. В частности, под минометным обстрелом со стороны боевиков российско-оккупационных войск с калибра 82 мм оказались защитники Опытного. Вблизи шахты Бутовка, Водяного и Широкино зафиксировано огонь вражеских снайперов.



"Применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты вели активные огневые провокации в сторону наших опорных пунктов в районе н.п. Водяное, Павлополь, Авдеевка, Невельское, Широкино, Пески, Каменка, Пищевик, Марьинка, Красногоровка, а также шахты Бутовка ", - сказал представитель Минобороны.

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