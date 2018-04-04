Состояние здоровья раненого в результате обстрелов боевиков в
зоне АТО украинского бойца остается тяжелым. Об этом сегодня на
брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны
Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент
"На линии соприкосновения продолжается фиксация нарушения режима
тишины со стороны российско-оккупационных войск ... В результате
вражеских обстрелов ранен один украинский защитник. Он доставлен в
военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья - тяжелое", -
сказал Гуцуляк.
По его словам, в целом за прошедшие сутки зафиксировано 24
обстрела опорных пунктов ВС Украины со стороны боевиков
оккупационных администраций РФ. 20 из них определены как
прицельные.
"С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, выполняющего
задачи по сдерживанию и отражению российской вооруженной агрессии,
наши военнослужащие 4 раза были вынуждены применять в ответ штатное
пехотное вооружение, не подпадающее под запрет Минских соглашений",
- отметил Гуцуляк.
Он отметил, что на Луганском направлении враг совершил 2 прицельных
обстрелы оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины. Около 2.00
соперник вел огонь из станковых автоматических гранатометов (АГС)
по нашим защитникам Новоалександровки. С 09:30 в течение получаса,
оккупанты выпустили более 10 мин из минометов калибра 82 мм по
защитникам Луганского.
Остаток суток на Луганском направлении наблюдалось относительное
затишье. В то же время на Донецком направлении зафиксировано 22
вражеских обстрела, из которых 18 определены как прицельные. В
частности, под минометным обстрелом со стороны боевиков
российско-оккупационных войск с калибра 82 мм оказались защитники
Опытного. Вблизи шахты Бутовка, Водяного и Широкино зафиксировано
огонь вражеских снайперов.
"Применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и
стрелковое оружие оккупанты вели активные огневые провокации в
сторону наших опорных пунктов в районе н.п. Водяное, Павлополь,
Авдеевка, Невельское, Широкино, Пески, Каменка, Пищевик, Марьинка,
Красногоровка, а также шахты Бутовка ", - сказал представитель
Минобороны.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира