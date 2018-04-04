В восточном районе российской Москвы начался пожар в торгово-развлекательном центре «Персей для детей».

Пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности. Есть пострадавшие. Посетителей эвакуировали по спасательной лестнице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в спасательной службе.

Пожар начался на последнем — четвертом — этаже. Там все еще остаются люди.

По данным ТАСС, из здания эвакуировали 115 человек. О пострадавших информация не поступала.

«Персей для детей» продает детские товары — одежду, коляски, игрушки и питание. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами. Площадь ТРЦ — 6 тыс. кв. м.

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