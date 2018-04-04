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Metallica сыграла в Праге известный чешский хит
04.04.2018 13:15
Metallica сыграла в Праге известный чешский хит

Легендарная американская группа Metallica 2 апреля дала концерт в Праге. В ходе выступления коллектив исполнил известный чешский хит Йожин з бажин (Jožin z bažin).

Metallica сыграла в Праге композицию Йожин з бажин, информирует svodka.net.

Концерт американского рок-коллектива прошел в столице Чехии 2 апреля этого года. Во время исполнения чешского хита музыкантам подпевал весь зал.

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Metallica спела известный чешский хит

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Легендарный чешский хит Йожин з бажин был выпущен в 1977 году в исполнении группы Banjo Band с солистом Иваном Младеком.

Ранее сообщалось, что группа Metallica стала лауреатом «Нобелевской премии по музыке».



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