Metallica сыграла в Праге известный чешский хит Легендарная американская группа Metallica 2 апреля дала концерт в Праге. В ходе выступления коллектив исполнил известный чешский хит Йожин з бажин (Jožin z bažin). Metallica сыграла в Праге композицию Йожин з бажин, информирует svodka.net. Концерт американского рок-коллектива прошел в столице Чехии 2 апреля этого года. Во время исполнения чешского хита музыкантам подпевал весь зал. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Metallica спела известный чешский хит Читайте: Massive Attack даст первый концерт в Киеве Легендарный чешский хит Йожин з бажин был выпущен в 1977 году в исполнении группы Banjo Band с солистом Иваном Младеком. Ранее сообщалось, что группа Metallica стала лауреатом «Нобелевской премии по музыке».



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