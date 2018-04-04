Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины работают в штатном режиме, отметил директор НАБУ Артем Сытник. Сытник о Холодницком: Не надо спекулировать на этом процессе, нет никакого конфликта Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr "Если кто-то хочет сказать, что есть какой-то конфликт, я вам сообщаю: никакого конфликта между НАБУ и САП нет. Есть определенное уголовное производство, определенные материалы, которые переданы в компетентные органы... Не надо спекулировать на этом процессе, нет никакого конфликта. Детективы и прокуроры работают в штатном режиме", – сказал Сытник.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. В этот же день в ГПУ сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился.3 апреля Холодницкий пришел на допрос в ГПУ и заявил, что отказался участвовать в следственных действиях, так как настаивает на смене следователей и прокуроров в производстве. Он добавил, что негласные действия в отношении него начались на основании статьи о взяточничестве. Председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.Сегодня НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета Холодницкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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