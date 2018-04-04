Аэропорт «Борисполь» не сможет обслужить самолеты компании-лоукостера Ryanair в тех промежутках времени, которые компания заявила в системе бронирования.

По словам гендиректора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина, указанное компанией время в аэропорту не могут предоставить, поскольку оно совпадает с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов.

«В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Тем не менее компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали. Завтра они продадут билеты и скажут: «Мы прилетаем в 10 часов утра». А затем начнутся громкие заявления в СМИ, что, вот, нас «Борисполь» не пускает, опять защищает МАУ», — пояснил Рябикин в комментарии

Он добавил, что прилетая в пиковые часы, Ryanair создаст коллапс в аэропорту и физически не сможет прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут (лоукосты традиционно ставят жесткие условия по времени обслуживании рейса в аэропорту. — Ред.).

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«Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т.д.», — сказал гендиректор «Борисполя».

Он уверил, что решить эту проблему сможет увеличение ежедневных рейсов компании из «Борисполя» до 15 (Ryanair начинает работу с 4-5 рейсов в день. — Ред.).

«Тогда мы сможем умышленно под них открыть терминал F. Это минимальное количество рейсов для его безубыточной эксплуатации. А пока предлагаем терминал D, но там слоторегулируемая ситуация», — заявил Рябикин.

Сейчас терминал F законсервирован. По оценке Рябикина, стоимость его открытия для эксплуатации составляет 100 млн грн прямых финансовых затрат.

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