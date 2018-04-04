В среду, 4 апреля, на востоке Москве начался пожар в торговом центре "Персей", из здания эвакуировали приблизительно 300 человек. Об этом сообщает Интерфакс .

"Пожар возник в складском помещении на третьем этаже расположенного на Малой Семеновской улице ТЦ "Персей". Здание эвакуировано", - сказал источник агентства.

Очаг возгорания до сих пор не нашли, однако есть информация, что пожар начался на четвертом этаже, где расположен склад игрушек.

"Один пострадавший выведен из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди", - добавил собеседник.

В Telegram-канале Mash сообщается, что пострадали два человека.

"Предварительно, это работник торгового центра и один пожарный, - он слишком далеко зашел и надышался дымом", - говорится в сообщении.

Общая площадь горения составила 80 квадратных метров, горят мягкие игрушки.

И снова ПОЖАР.Москва тц «Персей для детей» ,эвакуировали людей ,работают пожарные pic.twitter.com/MdNwvslTwE — БРАТ У-66998 (@Sergey_taxi) 4 квітня 2018 р.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, во вторник, 3 апреля, в Киеве произошел пожар в здании на ул. Симона Петлюры около центрального железнодорожного вокзала.

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