Погода, Новости, загрузка...
Цуренко стала четвертьфиналисткой парного турнира в Мексике
04.04.2018 13:21

Киевлянка Леся Цуренко стартовала в розыгрыше парного разряда турнира категории WTA International в Монтеррее (Мексика), передает со ссылкой на сайт WTA.

Цуренко в дуэте с американкой Ириной Фалькони в первом круге преодолела сопротивление четвертых сеяных, российско-белорусской пары Блинкова Морозова - 3:6, 6:3, 10:8.

В четвертьфинальной баталии Цуренко со своей напарницей сыграют с победителями матча Бектас/Хон - Дуке-Марино/Родина.

Добавим также, в одиночном разряде Цуренко поборется за место в 1/4 финала с американкой Даниэль Коллинс, которая на турнире в Майами на прошлой неделе дошла до полуфинала.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить