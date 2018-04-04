Киевлянка Леся Цуренко стартовала в розыгрыше парного разряда турнира категории WTA International в Монтеррее (Мексика), передает со ссылкой на сайт WTA. Цуренко в дуэте с американкой Ириной Фалькони в первом круге преодолела сопротивление четвертых сеяных, российско-белорусской пары Блинкова Морозова - 3:6, 6:3, 10:8. В четвертьфинальной баталии Цуренко со своей напарницей сыграют с победителями матча Бектас/Хон - Дуке-Марино/Родина. Добавим также, в одиночном разряде Цуренко поборется за место в 1/4 финала с американкой Даниэль Коллинс, которая на турнире в Майами на прошлой неделе дошла до полуфинала. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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