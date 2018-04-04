Пенсионный возраст украинцев не будет повышаться, по крайней мере, еще десять лет.

Об этом сообщает Министерства социальной политики, передает .

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - цитирует она слова главы министерства Андрея Ревы.

Однако, отмечает он, к тому времени повышение пенсионного возраста украинцам не угрожает. Это обеспечит проведена в Украине пенсионная реформа - введение дифференцированной системы выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

"Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега 15 лет работает. Почему мы должны с ним вместе идти в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, следовательно я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже", - пояснил министр.

Рев отметил также, что правительству удалось убедить , который требовал повышения пенсионного возраста, в правильности альтернативного подхода.

Стоит отметить, что с воскресенья, 1 апреля, для работающих граждан в Украине изменились правила перерасчета пенсий.

Сотрудники Пенсионного фонда объяснили, что для того, чтобы провести эту процедуру, писать заявление или обращение не понадобится. Согласно новым правилам, перерасчет будет происходить в автоматическом режиме. При начислениях учитывать каждые два года официальной переработки.

Нововведение коснется тех украинцев, которые по состоянию на 1 марта 2018 получили 24 месяца дополнительного страхового стажа, или до этой даты прошло не менее двух лет после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

В то же время пенсии военным в Украине уже перечислили, выплаты по "бонусом" они получат в апреле этого года. При расчете учитывали оклад, звание и надбавки. Военные в 2018 г. получат 50% от надбавки, в 2019-м 25%, а в 2020-м - еще 25%.

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