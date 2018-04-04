Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что депутат Верховной Рады Сергей Лещенко стал фигурантом уголовного производства в связи с приобретением дорогой квартиры в центре Киева.

«Я был против, господин Сергей, чтобы какая-то аналитическая справка заменила производство по вашей квартире за 350 тысяч долларов. Я был против. Но я вас информирую, что да, с опозданием, но это производство зарегистрировано. И я жду от органов следствия, чем оно закончится. Потому что анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева», — заявил Холодницкий, отвечая на вопрос Лещенко.

Напомним, скандал вокруг квартиры Лещенко — это событие 2016 года. Депутат Верховной Рады, который до 2014 года работал журналистом, приобрел жилье площадью 192 кв. м в клубном доме на улице Франко в центре Киева за 7,5 млн гривен.

Выяснилось, что 3,770 млн гривен нардеп получил в качестве займа от владельца «Украинской правды» Алены Притулы; 77 тыс долларов, или 1,988 млн гривен, он снял с депозитов, оформленных на его мать; 150 тысяч гривен дала девушка нардепа Анастасия Топольская; еще 1,780 млн гривен составили личные сбережения Лещенко.

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