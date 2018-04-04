|"Извращение": Британия отреагировала на предложение РФ совместно расследовать дело Скрипаля
|04.04.2018 13:23
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ОЗХО в среду в Гааге по требованию России проводит встречу по поводу отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Британское представительство в Организации по запрещению химического оружия назвало «извращением» предложение России о совместном расследовании отравления в Солсбери, информирует svodka.net.
Об этом говорится в сообщении представительства в Twitter.
«Предложение России о совместном британо-российском расследовании инцидента в Солсбери — это извращение. Это диверсионная тактика, и еще больше дезинформация, направленная на избежание вопросов, на которые должны ответить российские власти», — говорится в сообщении.
ОЗХО в среду в Гааге по требованию России проводит встречу по поводу отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
На прошлой неделе Россия направила в ОЗХО список из 13 вопросов об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сегодня Москва заявила, что получила ответ, но отметила, что «по сути ОЗХО ответила только на один вопрос».