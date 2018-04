ОЗХО в среду в Гааге по требованию России проводит встречу по поводу отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Британское представительство в Организации по запрещению химического оружия назвало «извращением» предложение России о совместном расследовании отравления в Солсбери, информирует svodka.net.

Об этом говорится в сообщении представительства в Twitter.

«Предложение России о совместном британо-российском расследовании инцидента в Солсбери — это извращение. Это диверсионная тактика, и еще больше дезинформация, направленная на избежание вопросов, на которые должны ответить российские власти», — говорится в сообщении.

Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer.

Читайте: Песков предложил Британии извиниться за "маразм"

— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 4 апреля 2018 г.