Полярные киты имеют широкий песенный репертуар. Зимой они постоянно его меняют. Если песня горбатого кита похожа на классическую музыку, то у полярных китов - на джаз. Об этом сообщает со ссылкой на The Independent.

"Если песня горбатого кита похожа на классическую музыку, то у полярных китов - на джаз", - заявила ведущий автор исследования профессор Кейт Стэффорд.



Американские учении заявили, что каждую зиму полярные киты меняют свой набор песен. Более того, в этот период киты поют в течение 24-х часов в сутки.



только было расшифровано 184 песни или музыкальные фразы.

Как сообщал ранее трех жителей Великобритании спасли с тонущего яхты после столкновения с китом.

Напомним, 59-летний канадский рыболов Джо Хоулетт был убит в понедельник, 10 июля, пытаясь спасти северного гладкого кита с рыболовной ловушки у берегов Нью-Барнсвика.

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