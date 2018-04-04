|Песни полярных китов похожи на джаз - ученые
|04.04.2018 13:29
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Полярные киты имеют широкий песенный репертуар. Зимой они постоянно его меняют. Если песня горбатого кита похожа на классическую музыку, то у полярных китов - на джаз. Об этом сообщает со ссылкой на The Independent.
"Если песня горбатого кита похожа на классическую музыку, то у
полярных китов - на джаз", - заявила ведущий автор исследования
профессор Кейт Стэффорд.
Как сообщал ранее трех жителей Великобритании спасли с тонущего яхты после столкновения с китом.
Напомним, 59-летний канадский рыболов Джо Хоулетт был убит в понедельник, 10 июля, пытаясь спасти северного гладкого кита с рыболовной ловушки у берегов Нью-Барнсвика.