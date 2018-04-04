Временная оккупация Крыма Россией по сути отбросила полуостров на годы назад — он одновременно вернулся во времена режима беглого экс-президента Виктора Януковича и в период 90-х.

В таком развитии событий заинтересованы те, кто в указанное время находился при власти на полуострове или же был представителем криминальных кругов, говорит журналист Павел Казарин в видеоблоге для "Радио ", опубликованном на его странице в , передает

"Аннексия стала для Крыма машиной времени. Только она отправила его не в будущее, а в прошлое. Причем не в советское прошлое, а в совсем недавнее. Крым стал заповедником Януковича. Те, кто рулил полуостровом при Викторе Федоровиче, никуда не делись. Те, кто дерибанил земли и бюджеты, теперь сверлят дырки под российские ордена. А вдобавок начали всплывать ребята из 90-х", — отмечает он.

В качестве примера он приводит карьерный рост главаря оккупационной "власти" Крыма Сергея Аксенова и мэра Симферополя Игоря Лукашова.

"Те, кто пережил бандитские разборки и генерала Москаля, неожиданно получили второе дыхание. Только они теперь ничем не рискуют: в России не критикуют власть — перед ней можно только заискивать. Камни с неба иногда перестают быть фигурой речи", — подытожил Казарин.

"Аннексия стала для Крыма машиной времени. Только она отправила его не в будущее, а в прошлое" Свежий уже здесь. Смотрим! — Крым. Реалии (@krymrealii)

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