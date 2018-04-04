Все выпускники могут посмотреть, сколько мест для приема по госзаказу сможет выделить каждый вуз. Министерство обнародовало документы на своем сайте.

Опубликовали данные о лицензионном объеме на бюджетные места на бакалавриат и магистратуру в 161 учебном заведении во всех регионах страны. Для абитуриентов в доступе информация о том, сколько поступающих на специальность или специализацию может принять заведение; максимальный объем приема абитуриентов на места госзаказа и квалификационный минимум.

«Пороги максимума и минимума бюджетных мест на каждую специальность устанавливают вузы в связи с тем, что в Украине вступление в бакалавриат и некоторые специальности магистратуры осуществляется по широкому конкурсу», — сообщает ведомство.

Во время вступительной кампании 2018 бюджетное место будет «ходить» за абитуриентом. Во время широкого конкурса такие места не закрепляют за конкретным учебным заведением. Бюджетное место идет в вуз за поступающим с лучшими баллами. Так, вуз может получить как максимальный объем мест государственного заказа, так и не получить вообще.

Заявления на договор не ограничивают.

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