Люди хотят услышать, когда будет безопасно на улицах, а не кто в правоохранительных органах прав, а кто нет, заявил сопредседатель фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. Юрий Бойко: Убийства и грабеж с использованием огнестрельного оружия стали обыденным явлением Фото: opposition.org.ua "Мы уже наблюдали ряд скандалов вокруг их деятельности, и сегодня разворачивается новый – между САП и НАБУ. Эти новые правоохранительные органы, которые активно "рекламировались" и о которых рассказывали, насколько они честные и порядочные, сегодня забыли о борьбе с коррупцией и преступностью и борются друг с другом, – заявил политик. – следовательно у нас вопрос не к руководителям НАБУ и САП относительно их отношений. У нас вопрос к руководителям правоохранительных органов – когда будет наведен порядок в стране. Убийства и грабеж с использованием огнестрельного оружия стали обыденным явлением. Люди хотят услышать, когда будет безопасно на улицах, а не кто там из них прав, а кто нет".Нардеп подчеркнул, что пока антикоррупционеры выясняют отношения, в Украине остаются нерасследованными резонансные преступления."Мы хотим знать, где результаты расследования убийства четырех нацгвардейцев перед Верховной Радой, где результаты расследования убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета, где результаты расследования подрывов военных арсеналов и других резонансных преступлений, которые создали в стране обстановку непредсказуемости", – подчеркнул Юрий Бойко.Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий оказался в центре скандала, когда в прессе появилась информация о прослушке в его кабинете. 24 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что такие действия следователей НАБУ были санкционированы судом.По данным нескольких СМИ, которые получили доступ к материалам производства, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в своей жалобе на Холодницкого в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров указал, что тот вмешивался в расследования дел, которые касались парламентария от "Народного фронта" Георгия Логвинского, мэра Одессы Геннадия Труханова, помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александра Богачева и экс-главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.30 марта глава ГПУ и Сытник попросили квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. Холодницкий заверил, что "не держится за должность".4 апреля НАБУ опубликовало рассекреченные фрагменты записи прослушки кабинета Холодницкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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