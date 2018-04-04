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Бойко: Общество волнует не выяснение отношений между правоохранителями, а когда в стране будет наведен порядок
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04.04.2018 13:31
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Люди хотят услышать, когда будет безопасно на улицах, а не кто в
правоохранительных органах прав, а кто нет, заявил сопредседатель
фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. Юрий Бойко: Убийства
и грабеж с использованием огнестрельного оружия стали обыденным
явлением Фото: opposition.org.ua "Мы уже наблюдали ряд скандалов
вокруг их деятельности, и сегодня разворачивается новый –
между САП и НАБУ. Эти новые правоохранительные органы, которые
активно "рекламировались" и о которых рассказывали, насколько они
честные и порядочные, сегодня забыли о борьбе с коррупцией и
преступностью и борются друг с другом, – заявил
политик. – следовательно у нас вопрос не к руководителям НАБУ
и САП относительно их отношений. У нас вопрос к руководителям
правоохранительных органов – когда будет наведен порядок в
стране. Убийства и грабеж с использованием огнестрельного оружия
стали обыденным явлением. Люди хотят услышать, когда будет
безопасно на улицах, а не кто там из них прав, а кто нет".Нардеп
подчеркнул, что пока антикоррупционеры выясняют отношения, в
Украине остаются нерасследованными резонансные преступления."Мы
хотим знать, где результаты расследования убийства четырех
нацгвардейцев перед Верховной Радой, где результаты расследования
убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета, где результаты расследования
подрывов военных арсеналов и других резонансных преступлений,
которые создали в стране обстановку непредсказуемости", –
подчеркнул Юрий Бойко.Руководитель Специализированной
антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий оказался в центре
скандала, когда в прессе появилась информация о прослушке в его
кабинете. 24 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что такие
действия следователей НАБУ были санкционированы судом.По
данным нескольких СМИ, которые получили доступ к материалам
производства, глава Национального антикоррупционного бюро Артем
Сытник в своей жалобе на Холодницкого в
квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров указал, что
тот вмешивался в расследования дел, которые касались
парламентария от "Народного фронта" Георгия Логвинского, мэра
Одессы Геннадия Труханова, помощника лидера Радикальной партии
Олега Ляшко Александра Богачева и экс-главы Национального агентства
по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.30 марта глава
ГПУ и Сытник попросили квалификационно-дисциплинарную комиссию
прокуроров рассмотреть вопрос об увольнении главы САП.
Холодницкий заверил, что "не держится за должность".4 апреля
НАБУ опубликовало рассекреченные фрагменты записи прослушки
кабинета Холодницкого.
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