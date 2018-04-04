Зерновой терминал Cargill и MV Cargo уже до конца 2018г. может перевалить 1 млн тонн

Зерновой терминал Cargill и MV Cargo в порту "Южный" (Одесская обл.), мощность которого по итогам строительства составит 5 млн тонн зерновых в год, а стоимость оценивается в $150 млн, может до конца 2018 года перевалить первые 1 млн тонн зерновых, сообщил совладелец и генеральный директор порта "ТИС" Андрей Ставницер.

"Мы планируем летом запустить терминал MV Cargo и до конца года, я надеюсь, наберем 1 млн тонн. Буду суеверен, не буду называть дату. Но мы все делаем для того, чтобы в течение лета запуститься. Будет это июнь или август - я не могу сказать: стройка в украинских реалиях – вещь, не всегда предсказуемая", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам А.Ставницера, с точки зрения самого строительства пока все идет хорошо: дноуглубление полностью завершено, сейчас ведется засыпка причала песком и потом начнется гидротехническое строительство.

Как сообщалось, компания Cargill (США), власть морских портов Украины (АМПУ) и ООО "М.В. Карго" в августе 2015 года подписали трехсторонний меморандум о намерениях реализовать инвестиционный проект в МТП "Южный". Его запуск предварительно был запланирован на 2017 год.

Cargill в феврале 2016 года подписала с "М.В. Карго", оперирующей в порту "Южный", инвестсоглашение, согласно которому она решила инвестировать $100 млн в строительство зернового терминала. Стороны формализовали свои намерения путем подписания договора о приобретении компанией Cargill 51%-ной доли "М.В. Карго". По их оценкам, перевалочные мощности, а также 16-метровая бездна у причала позволят терминалу обрабатывать до 10% только украинского экспорта зерновых.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), ООО "М.В. Карго" основано в 2004 году. Его владельцем является компания Neptune Port Holding B.V. (Нидерланды), конечными бенефициарами которой являются Егор Гребенников и А.Ставницер

Cargill Inc. – крупнейшая мировая частная компания, инвестирующая в пищевое производство. Компания работает в 68 странах мира, занимается продажами зерна, масла, сахара и других продуктов. Кроме того, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции.

Полный текст интервью с А.Ставницером будет опубликован на веб-сайте агентства "Интерфакс-Украина"