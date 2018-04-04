Таких вещей, конечно, ждешь. Готовишься. Но когда это происходит — происходит всегда неожиданно. И стоишь, как бревном по голове шарахнутый.

За репост моего текста в Телеграме задержан сотрудниками ФСБ и помещен в СИЗО-1 Владивостока Дмитрий Третьяков.

Текст я написал примерно год назад. Дмитрий поместил его в открытый телеграм-канал, посвященный протестам. Шестнадцатого марта его арестовали.

Была проведена целая экспертиза моего поста. Ну, это они умеют. Он признан экстремистским. Это они тоже умеют. Теперь Дмитрию Третьякову вменяют часть 2 статьи 280 УК — публичные призывы к экстремизму через интернет. До пяти лет.

Еще раз — за пост в Телеграм-канале. Это новая практика. Раньше такого не было. И никакие ключи шифрования не понадобились.

Вину Дмитрий не признал. На сделку не пошел. Его закрыли.

До пяти лет.

Эта страна попала во временную петлю и навсегда закольцевалась в репрессиях.

Раньше сажали за подпольное распространение самиздата Солженицина.

Теперь сажают за подпольное распространение Бабченко.

Здесь всегда один день Ивана Денисовича.

Дмитрий прислал мне письмо из тюрьмы. Вот оно.

«Уважаемый Аркадий Аркадьевич! Это Дмитрий. Мне шьют репост Вашей статьи, в которой, якобы, призывы жечь автозаки и т.д. Лично я понимаю, что никого никуда Вы не призываете. Также, как и я. Все, кто читают Ваши статьи, либо соглашаются с мнением автора, либо нет, либо в бан. Через своих адвокатов я сразу же попросил обратиться к вам за помощью. Как минимум информационной. Честно, не знаю, что из этого получится. Но надеюсь, что что-нибудь получится. Заранее спасибо за любую помощь. И знаете, что еще, Аркадий… Давайте освобождение страны начнем отсюда, с Дальнего Востока. А я на броне Вашего «Абрамса» дальше с Вами и поеду, а?»

Братцы мои. Пожалуйста. Я вас прошу. Наша с вами задача — дожить до девяноста шести лет и станцевать на могиле Путина. Живыми, здоровыми и свободными. Пожалуйста. Будьте аккуратнее. Я то здесь. А вы — там. Никакими постами этот режим уже не свалить. А сесть в тюрьму — совсем не наша задача.

Ну и второе. Самое главное. Я очень редко когда о чем прошу, но сейчас — это моя личная просьба. Когда за твои тексты сажают людей…

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Пожалуйста. Расшарьте этот пост. Упыри очень боятся света. Информационное освещение в таких делах — очень действенно. Во-первых, когда в тюрьме знают, что человек не один и у него есть поддержка, его бояться трогать. А во-вторых, шумихой реально можно вытащить человека из тюрьмы. Это уже было не раз.

Ну и, конечно, деньги. Тюрьма — это всегда деньги. Большие. Адвокаты, экспертизы, передачки, содержание семьи, содержание подследственного… По предварительным подсчетам, нужно тысяч триста — триста пятьдесят.

Дим. Мы тебя обязательно вытащим.

ЗЫ. Адрес, где сидит Дмитрий: ФКУ СИЗО-1 г. Владивосток, 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский проспект, 28б

Напишите ему. Или пошлите открытку. Это тоже действенно. Следствие и охрана понимают, что человек не один, что за его судьбой следят, и уже не будут так ломать и давить. Это и действительно помогает.

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