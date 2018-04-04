Почти 90% заявок бизнеса, поданных в онлайн список автоматического возмещения НДС, возмещается в 30 дневный срок. За время работы нового порядка возмещения бизнесу вернули почти 127 млрд грн. Об этом в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает

“Год назад мы запустили онлайн список автоматического возмещения НДС. Сейчас почти 90% заявок возмещается в 30 дневный срок Ранее предприниматели вынуждены были платить взятки, чтобы получить свои средства и еще неизвестно было, когда можно было ожидать возмещения. Месяц, два, три, полгода. Сейчас совсем другой подход. За время работы нового порядка возмещения НДС бизнесу было возмещено почти 127 млрд грн”, - отметил он.

По словам Данилюка, это большой шаг, который повысил доверие бизнеса, улучшил инвестиционный климат и положительно повлияет на будущие рейтинги Paying Taxes и Doing Bussiness.

“Следующая задача — восстановить справедливость для бизнеса по ”старым долгам“. Минфин нашел решение, как это сделать. Совместно с бизнесом и экспертами наработал законопроект 7518, который предусматривает прозрачный и понятный порядок возмещения заявок, внесенных во Временный список. Законопроект является важным для бизнеса, который работает, инвестирует и создает рабочие места в Украине”, - добавил министр финансов.

Как уточнил чиновник, позицию Минфина и правительства поддержал Президент. Ожидается принятие народными депутатами.

Напомним, за январь-февраль 2018 года налогоплательщикам возместили на 38,5% больше НДС , по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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