В интернете появилось долгожданное продолжение эпопеи про жителей села Простоквашино. ВИДЕО

Кадр из «Возвращения в Простоквашино»

Мама и папа Дяди Федора, как обычно, суетятся, а сам он получает из Простоквашино тревожное письмо. Кот Матроскин и пес Шарик утверждают, что на них напали инопланетяне и теперь пострадавшим безотлагательно требуется помощь. Паникерское сообщение заканчивается не предвещающими ничего хорошего словами: «Полная катастрофа!»

В очередной раз технично обведя наивных родителей вокруг носа, Дядя Федор срывается к своим питомцам. На деле все оказывается не так страшно, как они ему расписали. Шарик занялся бизнесом, напрасно пытаясь продать молоко зайцам. Кот Матроскин гнобит товарища за его непрактичность. А почтальона Печкина угораздило устроиться на Почту России.

Кадр из «Возвращения в Простоквашино»

«Возвращение в Простоквашино» уже собрало аудиторию в несколько миллионов зрителей, что, в принципе, было ожидаемо, учитывая искусственно поднятую шумиху вокруг премьеры. Эдуард Успенский оказался недоволен, что его не привлекли к написанию сценария новой серии, следовательно благодарность писателю в титрах выглядит ханжеством или подстраховкой.

Факт озвучки Гариком Сукачевым Шарика, а Иваном Охлобыстиным почтальона Печкина волей-неволей заставил смотреть огромное количество людей новую серию, чтобы понять, как они справились. Неважно справились, прямо скажем, – особенно на фоне оригинальных актеров.

Кадр из «Возвращения в Простоквашино»

Как это ни кощунственно прозвучит, на руку создателям «Возвращения в Простоквашино» сыграла даже недавняя смерть Олега Павловича Табакова – оригинального и неповторимого голоса кота Матроскина. Сначала озвучку домовитого питомца доверили Михаилу Ефремову, но, видимо, передумали после недавнего скандала с актером на гастролях театра «Современник» в Самаре. В итоге бузотера сменил Антон Табаков, который ожидаемо выступил в роли бледной тени своего отца.

«Возвращение в Простоквашино» - чистой воды постмодернизм. Опорные события шестиминутного мультика позаимствованы из классических серий, а вокруг этого беспорядочно нагромождены сиюминутные реалии современности. В мультфильме размашисто упоминаются хипстеры, «тефальные рыцари» и грустные смайлики.

К написанию музыки продюсеры лукаво привлекли «Дядю Федора» Чистякова, сработавшего слишком блекло и лубочно. С одним именем, получается, претенциозно поиграли, а с другим – фатально промахнулись, назвав маленькую сестренку Дяди Федора Верой Паловной, а не Дмитриевной (отца Дяди Федора зовут Дмитрий).

«Полная катастрофа!» - повторим мы вслед за персонажами этого недоразумения. А ведь впереди еще целых 29 серий…

P.S. Автор оригинальной книге о Простоквашине Эдуард Успенский не только не принял мультфильма «Возвращение в Простоквашино», но и собирается судиться с его создателями. «Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность — история будет развёрнута», — приводит его слова . Писатель подчеркнул, что не смотрел новую серию.

В ответ «Союзмультфильм» распространил заявление: «Разумеется, у киностудии имеются все соответствующие юридические документы. Несмотря на все упрёки со стороны писателя, мы по-прежнему с глубоким уважением относимся как к самому Эдуарду Николаевичу, так и к его творчеству. О чём и упомянули в титрах первой серии. У студии были разногласия с Эдуардом Николаевичем. Они в большей степени касаются финансовых вопросов. Представители «Союзмультфильма» ездили к писателю лично, чтобы наладить разговор, который пока вели лишь юристы обеих сторон. Надеюсь, нам удастся найти общий язык, и конфликт будет исчерпан».

Фото: стоп-кадр с сайта medialeaks.ru

Денис Ступников