Директор НАБУ призвал депутатов Рады вернуться к вопросу создания Антикоррупционного суда

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в очередной раз призывает народных депутатов актуализировать вопрос создания Антикоррупционного суда.

"На сегодняшний день более сотни уголовных производств находятся в судах, в том числе и в отношении тех людей, которые сидят в этом зале. И за каждое дело я лично, как адвокат и как руководитель Антикоррупционного бюро, отвечаю, что собрано довольно доказательств, и этих доказательств довольно для вынесения обвинительного приговора", - сказал А.Сытник, выступая с трибуны Верховной Рады.

Вместе с тем А.Сытник подчеркнул, что рассматривать эти дела по сути некому, так как не создан Антикоррупционный суд. "Суды, которые готовы все эти дела слушать, к, сожалению, в Украине не созданы, следовательно, пользуясь случаем, еще раз обращаюсь (к народным депутатам – ИФ), чтобы мы близко подошли к решению этой проблемы… Давайте вернемся к конструктивному разговору создания Антикоррупционного суда", - добавил директор НАБУ.

Он также посетовал на то, что НАБУ в течение двух лет безуспешно просит парламент рассмотреть возможность предоставления Бюро автономного права на "прослушку". "Мы два года просим парламент принять закон, который даст возможность самостоятельно снимать информацию с каналов связи", - добавил А.Сытник.

Как сообщалось, 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Принятия закона и создания Антикоррупционного суда в Украине ожидают партнёры, в частности МВФ.

Свои рекомендации по законопроекту предоставила Венецианская комиссия.