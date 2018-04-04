Она якобы выполняла «задание иностранной разведки и через сети интернет передавала в СБУ сведения о сотрудниках Фонда государственного имущества, а также иную интересующую информацию о деятельности Фонда».

Оккупанты «ДНР» приговорили дончанку к 10 годам заключения якобы за шпионаж в пользу Украины. Об этом говорится в сообщении так называемой «генеральной прокуратуры республики», информирует svodka.net.

В сообщении отмечается, что гражданка Г. «являясь госслужащим Республики, в сентябре 2015 года прибыла в Запорожье, где умышленно дала согласие на сотрудничество со Службой безопасности Украины, для которой в дальнейшем вела сбор и передачу данных, касающихся ее служебной деятельности в ДНР».

Она якобы выполняла «задание иностранной разведки и через сети интернет передавала в СБУ сведения о сотрудниках Фонда государственного имущества, а также иную интересующую информацию о деятельности Фонда».

Приговором фейкового «военного трибунала» дончанку признали виновной и приговорили к 10 годам заключения.

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