По информации Службы безопасности Украины, 3 апреля были задержаны двое мужчин, причастных к подрыву Мемориала орлят и поджоге польского автобуса во Львове. Суд удовлетворил ходатайство обвинения и взял подозреваемого под стражу Фото: pixabay.com (архив) Прокуратура инкриминирует мужчине совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.Издание отмечает, что второй подозреваемый тоже арестован по решению суда, но не приводит никакой дополнительной информации.О задержании двух подозреваемых в причастности к взрыву возле польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище 13 марта и попытке поджога польского туристического автобуса во Львове 3 апреля сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Он заявил, что антипольские акции курировали спецслужбы РФ, а финансировало окружение беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки польского украины автобуса львове апреля Теги: происшествия