В Раде зарегистрирован альтернативный законопроект "О валюте"

Альтернативный законопроект "О валюте" (№8152-1) зарегистрирован в Верховной Раде 3 апреля.

Авторами законопроекта являются Татьяна Острикова, Иван Мирошниченко, Андрей Журжий, Сергей Кираль, Олег Лаврик, Александр Опанасенко, Роман Семенуха, Ярослав Маркевич, Елена Сотник, (все – часть "Самопомич"), Виктор Галасюк, Сергей Рыбалка ("Радикальная партия Олега Ляшко"), Леонид Емец ("Народный фронт"), Виктория Пташник (внефракционная).

Как написал на своей странице в соцсети Фейсбук С. Рыбалка, проект закона "О валюте", который подал президент, предоставляет НБУ чрезмерные полномочия по лицензированию валютных операций, позволяет НБУ свободно накладывать какие угодно штрафы, что противоречит положениям Конституции Украины и ряду законов Украины, а также содержит много декларативных норм, без реальных механизмов их реализации.

"Предлагаем взамен, если очень коротко: определить четкие основания, условия и порядок применения валютных ограничений; четко определить механизмы применения ответственности за нарушение валютного законодательства и размеры штрафов. Для чего это? Для содействия развитию предпринимательства, торговли и инвестициям в Украину", - написал С. Рыбалка.

Регистрация альтернативного законопроекта откладывает вынесение законопроекта №8152 "О валюте" на рассмотрение парламента. Этот проект закона был внесен в Верховную Раду 19 марта и определен президентом Украины Петром Порошенко как неотложный.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 10 августа 2017 года обнародовал на веб-сайте для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

Ранее, 1 декабря 2016 года, НБУ обнародовал концепцию новой модели валютного регулирования, а также "дорожную карту" по ее введению. Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". При этом режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, следовательно, он не требует валютного контроля. Контроль за соблюдением валютного законодательства будет возложен на валютный надзор.

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим валютный рынок, является декрет Кабинета министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.