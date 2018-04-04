Закон должен определять новую систему контроля качества и безопасности пищевых продуктов

Сегодня, 4 апреля, в Украине вступил в силу закон «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных». Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, пишет Лига.Новости.

Отмечается, что закон должен определять новую систему контроля качества и безопасности пищевых продуктов, а также создать условия для обеспечения лучшего качества и безопасности продукции для потребителей. Кроме того, документ должен ввести четкие и прозрачные процедуры проверок, минимизировать коррупционные риски и помогать развитию честной конкуренции, информирует svodka.net.

Контролировать соблюдение требований закона будет Госпродпотребслужба.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафные санкции на сумму до 70 тыс. грн — в зависимости от правонарушения.

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Если будут обнаружены факторы, представляющие угрозу для жизни и здоровья человека, инспектор сможет временно приостановить производство или обращение продуктов, или кормов.

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