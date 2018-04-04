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В оккупированном Крыму еще на полгода продлили арест украинцу Панову
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04.04.2018 13:47
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В оккупированном Крыму суд в отношении украинца Евгения Панова
проходил в закрытом режиме. Панов останется под стражей Фото:
radiosvoboda.org 4 февраля "Верховный суд" оккупированного Крыма
продлил арест фигуранту "дела украинских диверсантов", украинцу
Евгению Панову еще на шесть месяцев. Об этом сообщает издание
"Крым.Реалии".Отмечается, что слушание дела проходило в закрытом
режиме.Первое заседание по существу запланировано на 16 апреля.10
августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении терактов
в Крыму, якобы подготовленных украинской разведкой. В ведомстве
также заявили о гибели двух российских военнослужащих. Президент
Украины Петр Порошенко назвал обвинения ФСБ РФ
"циничными и бессмысленными фантазиями".Позже выяснилось, что
в рамках дела так называемых крымских диверсантов были задержаны
три украинских гражданина: Андрей Захтей, Редван Сулейманов и
прежний участник АТО, экс-боец 37-го отдельного мотопехотного
батальона ВСУ, волонтер Панов.В комментарии "ГОРДОН" брат
обвиняемого Игорь Котелянец рассказал, что его
брата задержали российские пограничники на въезде в Крым.
"Мы знаем, что его попросили волонтеры съездить в Крым, забрать
людей, которые хотели переселиться на материк, им угрожали
оккупационные власти из-за их проукраинской позиции", –
уточнил он.11 августа 2016 года Киевский районный суд
Симферополя арестовал Панова на два месяца по подозрению
в подготовке теракта. В октябре Захтея и Панова вывезли из
оккупированного Крыма на территорию РФ. Они находились в московском
СИЗО "Лефортово".8 декабря стало известно, что Панов подал
заявление о пытках в Следственный комитет РФ. Согласно
данным российского издания "Медиазона", в своем заявлении
Панов указал, что "после задержания сотрудники ФСБ избивали его
железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком".В
феврале 2017 года Панова и Захтея этапировали обратно в Крым.
Панов удерживается в СИЗО №1 Симферополя. 7 февраля 2018 года
"Верховный суд" Крыма продлил ему меру пресечения на два
месяца.В этом же месяце Котелянец сообщал, российские силовики
принуждали Панова пойти на сделку со следствием.
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