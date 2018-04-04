В оккупированном Крыму суд в отношении украинца Евгения Панова проходил в закрытом режиме. Панов останется под стражей Фото: radiosvoboda.org 4 февраля "Верховный суд" оккупированного Крыма продлил арест фигуранту "дела украинских диверсантов", украинцу Евгению Панову еще на шесть месяцев. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".Отмечается, что слушание дела проходило в закрытом режиме.Первое заседание по существу запланировано на 16 апреля.10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении терактов в Крыму, якобы подготовленных украинской разведкой. В ведомстве также заявили о гибели двух российских военнослужащих. Президент Украины Петр Порошенко назвал обвинения ФСБ РФ "циничными и бессмысленными фантазиями".Позже выяснилось, что в рамках дела так называемых крымских диверсантов были задержаны три украинских гражданина: Андрей Захтей, Редван Сулейманов и прежний участник АТО, экс-боец 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, волонтер Панов.В комментарии "ГОРДОН" брат обвиняемого Игорь Котелянец рассказал, что его брата задержали российские пограничники на въезде в Крым. "Мы знаем, что его попросили волонтеры съездить в Крым, забрать людей, которые хотели переселиться на материк, им угрожали оккупационные власти из-за их проукраинской позиции", – уточнил он.11 августа 2016 года Киевский районный суд Симферополя арестовал Панова на два месяца по подозрению в подготовке теракта. В октябре Захтея и Панова вывезли из оккупированного Крыма на территорию РФ. Они находились в московском СИЗО "Лефортово".8 декабря стало известно, что Панов подал заявление о пытках в Следственный комитет РФ. Согласно данным российского издания "Медиазона", в своем заявлении Панов указал, что "после задержания сотрудники ФСБ избивали его железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком".В феврале 2017 года Панова и Захтея этапировали обратно в Крым. Панов удерживается в СИЗО №1 Симферополя. 7 февраля 2018 года "Верховный суд" Крыма продлил ему меру пресечения на два месяца.В этом же месяце Котелянец сообщал, российские силовики принуждали Панова пойти на сделку со следствием. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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