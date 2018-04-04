|КГГА: с 17 апреля в Днепровском районе закроют три трамвайные маршруты
|04.04.2018 13:51
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В связи с проведением капитального ремонта на улице Алма-Атинской в Днепровском районе с 17 апреля, закрывается движение трамвайных маршрутов № 23, 32, 33. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В частности, транспорт будет двигаться:
Также в КГГА отметили, что пассажиры автобусных маршрутов имеют
право пользоваться месячным проездным билетом, приобретенным для
проезда в трамвае до 30 апреля текущего года.
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