В связи с проведением капитального ремонта на улице Алма-Атинской в Днепровском районе с 17 апреля, закрывается движение трамвайных маршрутов № 23, 32, 33. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, транспорт будет двигаться:

автобусный путь № 33т - от ДВРЗ ст. м. "Черниговская";

автобусный путь № 33ТК - от ДВРЗ к Дарницкого площади;

трамвайный путь №33К - от ул. Сабурова до ул. Павла Усенко.

Также в КГГА отметили, что пассажиры автобусных маршрутов имеют право пользоваться месячным проездным билетом, приобретенным для проезда в трамвае до 30 апреля текущего года.



Напомним, на Пасху работу общественного транспорта в Киеве будет продолжено.





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