Порою, непростые внешнеполитические отношения одних стран, играют на пользу другим. И данном случае речь идет о долгоиграющей, в какой-то мере реваншистской политике Турции, которая сейчас находится в процессе отвоевания своего геополитического плацдарма. И данный фактор выводит страну на конфронтацию как с союзниками по НАТО, так и на латентное противостояние с РФ.

В чем же польза и для кого? Ну, в данном случае есть свой профит для Украины, которая в ближайшее время может стать одним из главных поставщиков комплексов активной защиты “Заслон” и “Шершень” для нужд ВС Турции. А этими нуждами являются средние танки М60А3 Sabra (Сабля).

Как стало известно из уст директора Государственного предприятия “Базовый центр критических технологий “Микротек” Сергея Швыдкого, украинские КАЗ сейчас находятся на подготовительной стадии к запуску в серийное производство, которое так же будет выполняться и в интересах турецкой компании Aselsan, договор с которой был подписан в 2017 году.

Замечу, что в данном случае украинские КАЗ не только сразу после выхода в серию станут экспортным товаром, но и будут протестированы в условиях боевых действий. Ведь “Минские соглашения” не позволяют использовать танки на линии фронта с оккупированной частью Донбасса, а вот Турция сейчас в Сирии развернула настоящий Крестовый поход против РПК. И в этом походе украинские КАЗ турецким танкам пригодятся, за одно и пройдут боевое крещение.

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