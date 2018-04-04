|Как легко избавиться даже от самого сильного нагара
|04.04.2018 13:52
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Очень часто со временем посуда из нержавейки теряет свой новый вид. И каждая знает как много сил и энергии требуется, чтобы получить тот самый сияние, пишет со ссылкой на .
Кастрюля не может вечно быть идеально начищенной. Ведь при каждом ее использовании появляется нагар, который бывает очень сложно отчистить.
Или всем знакомый известковый налет, который благополучно красуется на умывальниках и кранах.
В силу своей занятости современная женщина не может проводить за мойкой полдня. А загрязнения накапливаются и придают неряшливости посуде.
Естественно, такого допустить не может ни одна хозяюшка и следовательно в свой законный, а иногда единственный выходной мужественно встает и начинает все это отмывать.
Но, оказывается, это можно сделать и без особых усилий.
Хотим вам в этом помочь.
К вашему вниманию лайфхаки, которые заберут у вас минимум сил и энергии, сэкономят ваши деньги, а результатом приятно удивят.
Давайте вместе узнаем об этих замечательных рецептах чистоты!
Известковый налет.
Чаще только известковый налет образовывается на второй-третий день после уборки. Естественно, с этим лучше бороться сразу, но времени не всегда хватает.
Известковый налет и пятна.
Слабый нагар.
Сильный нагар.
ВНИМАНИЕ: во время кипения воды обязательно нужно включить вытяжку и открыть окно. Не нужно стоять над плитой. Выйдите с кухни и закройте дверь.