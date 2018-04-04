Очень часто со временем посуда из нержавейки теряет свой новый вид. И каждая знает как много сил и энергии требуется, чтобы получить тот самый сияние, пишет со ссылкой на .

Кастрюля не может вечно быть идеально начищенной. Ведь при каждом ее использовании появляется нагар, который бывает очень сложно отчистить.

Или всем знакомый известковый налет, который благополучно красуется на умывальниках и кранах.

В силу своей занятости современная женщина не может проводить за мойкой полдня. А загрязнения накапливаются и придают неряшливости посуде.

Естественно, такого допустить не может ни одна хозяюшка и следовательно в свой законный, а иногда единственный выходной мужественно встает и начинает все это отмывать.

Но, оказывается, это можно сделать и без особых усилий.

Хотим вам в этом помочь.

К вашему вниманию лайфхаки, которые заберут у вас минимум сил и энергии, сэкономят ваши деньги, а результатом приятно удивят.

Давайте вместе узнаем об этих замечательных рецептах чистоты!

Известковый налет.

Чаще только известковый налет образовывается на второй-третий день после уборки. Естественно, с этим лучше бороться сразу, но времени не всегда хватает.

Известковый налет и пятна.

Слабый нагар.

Сильный нагар.

ВНИМАНИЕ: во время кипения воды обязательно нужно включить вытяжку и открыть окно. Не нужно стоять над плитой. Выйдите с кухни и закройте дверь.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира