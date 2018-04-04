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Модна бійка: Катя Осадча і Аліна Байкова в однакових сукнях (ФОТО)
04.04.2018 13:53
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Відома телеведуча Катя Осадча у сріблястій сукні-сіточці з'явилася на концерті "Вечір прем'єр", який влаштувала цієї неділі у Києві, запросивши чимало українських виконавців.

Втім, шанувальники помітили, що десь таке вбрання вже бачили - і справді, в більш відвертих варіаціях сукні обирали Аліна Байкова під час українського тижня моди та Блеона Кереті, влаштувавши неймовірно скандальний вихід під час "Оскару".

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