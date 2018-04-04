Украина будет удерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом. Об этом заявил в среду спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя случай с задержанием в Азовском море российского судна "Норд", приписанного к порту Керчь.

"Позиция Украины однозначна: Крым - незаконно оккупированная часть Украины, следовательно на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", - сказал Слободян.

Он также подчеркнул, что возможности Украины "в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам".

Капитана задержанного в Азовском море украинскими пограничниками и впоследствии арестованного крымского судна "Норд" Владимира Горбенко задержали и везут в Херсон для избрания ему меры пресечения в суде. Об этом заявил в эфире "Крым.Реалии" начальник управления надзора за уголовным производством Прокуратуры Крыма Игорь Поночовный.

По его словам, Горбенко задержали на основании постановления следственного судьи.

В свою очередь помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что это не похищение, как писали ранее крымские СМИ, а процессуальные действия.

"В рамках компетенции мы доставили капитана судна в областное управление СБУ, в дальнейшем под их присмотром он будет направлен в суд. Никакого похищения не было, происходят логичные процессуальные действия, о которых в курсе адвокаты", – сказал он.

Капитану судна, который является гражданином Украины по версии Украины, инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"). За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По информации российских СМИ, капитан свою вину отрицает и утверждает, что действовал в рамках международных договоров между Россией и Украиной.

"Посольство плотно работает по этому делу. Требуем от украинской стороны немедленно предоставить консульский доступ к российским гражданам, будем добиваться их освобождения и скорейшего возвращения судна владельцу", — приводит РИА Новости сообщение.

Напомним, ранее капитану российского рыболовецкого судна сообщили о подозрении.

25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации.

Судно "Норд" остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого, члены суднокоманды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в г. Керчь. Позже суд арестовал задержанное судно.

Напомним, морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта), закрыты на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 30.04.2014 № 578-р ("Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта") и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г. № 255 ("О закрытии морских портов").

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