В Объединенных Арабских Эмиратах туристка из Российской Федерации в состоянии алкогольного опьянения напала на женщину-полицейскую, а также разбила стекло автомобиля правоохранителей. Об этом сообщает Gulf News .

У входа в один из отелей Дубая произошла драка между двумя пьяными женщинами. Туда вызвали полицейских, одна из которых после прибытия попыталась усмирить российскую гражданку. Она надела на нее наручники, но туристка начала упрямиться.

Девушка в возрасте 24 лет несколько раз ударила представительницу правоохранительных органов и укусила ее за лицо. Позже нарушительницу усадили в полицейский автомобиль, где она принялась пинать стекло и биться об него головой, пока не разбила.

Во время судебных слушаний против россиянки выдвинули ряд обвинений, в частности в нападении на полицейского, повреждение служебного автомобиля и распитии спиртных напитков. Туристка созналась в повреждении машины, но заявила, что правоохранителя не кусала. Решение по делу озвучат 29 апреля.

Как сообщал svodka.net ранее, ночью в среду, 4 апреля, группа молодых людей в Киеве совершила сразу два преступления .

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