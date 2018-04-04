Москва высылает венгерского дипломата в ответ на аналогичные
действия Будапешта в связи с отравлением в Великобритании бывшего
российского шпиона Сергея Скрипаля. Москва высылает венгерского
дипломата Фото: ЕРА Решение было принято в связи с высылкой
Венгрией одного российского дипломата из-за отравления в
Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля."Ему
вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и
необоснованные требования Венгрии о высылке российского
дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений
Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей"
российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника
венгерского посольства", – говорится в заявлении.4 марта 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в
британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер
Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы,
сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю
Макрону, что агент производился в России.После этого около 30
стран мира решили депортировать российских дипломатов.
Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными.
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