Москва высылает венгерского дипломата в ответ на аналогичные действия Будапешта в связи с отравлением в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Москва высылает венгерского дипломата Фото: ЕРА Решение было принято в связи с высылкой Венгрией одного российского дипломата из-за отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля."Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника венгерского посольства", – говорится в заявлении.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки российского великобритании россии скрипаля дипломата Теги: мир