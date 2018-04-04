Президент Франции Эммануэль Макрон выполнил свое обещание от 29 марта направить в Сирию воинский контингент, чтобы защитить курдов от турецкой оккупации.

По сообщению информационного агентства Kurdistan24, а также начальника обороны Сирийского Курдистана Резана Гило французские военные вошли в города Телль-Абьяд и Манбидж и сейчас патрулируют северные районы страны, чтобы обезопасить их от агрессии Анкары. В свою очередь американские солдаты покинули эту территорию.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он опечален «неправильной позицией» Макрона в отношении антитеррористической операции «Оливковая ветвь». При этом неизвестны дальнейшие шаги Анкары против курдов в свете присутствия французских солдат на участках, запланированных для наступления протурецких сил.

Между тем, несмотря на уверения Дональда Трампа о том, что американские военные покинут Сирию, они продолжают оставаться в этой стране, уступив первую линию обороны своим союзникам по НАТО. Впрочем, США начали строить под Манбиджем две военные базы, которые соответственно находятся в четырех и восьми километрах от линии соприкосновения с протурецкими формированиями. По имеющейся информации в этом районе находятся около 300 американских морпехов, которые могут остановить продвижение турецкой армии и ее союзников.

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